Путин: Нужно возобновить производство ядерных ракет

России нужно возобновить производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с постоянным членами Совета безопасности, пишут СМИ.

«Соединенные Штаты под надуманным предлогом вышли из этого договора и объявили о том, что они будут такие ракетные системы производить», — заявил Путин.

По его словам, американские ракеты средней и малой дальности перебрасывались в Европу «на учения», а недавно «было объявлено, что они находятся на Филиппинах».

«Нам нужно на это реагировать и принять решение о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающей ситуации, принимать решение о том, где, если это потребуется для обеспечения нашей безопасности, их размещать», — сказал Путин.

Ракеты с дальностью от 500 км до 5,5 тысячи км, которые во времена СССР были начинены ядерными боеголовками и нацелены на европейских членов НАТО, были уничтожены в конце 1980-х в рамках договора, который в последние советские годы подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. В 2019 году США вышли из договора о запрете таких ракет (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении.

По американским данным, Россия уже имеет на вооружении ракеты, попадающие в категорию средней и малой дальности. Это ракета 9М729 комплекса «Искандер», которая может быть снабжена в том числе ядерной боеголовкой. При том что заявленная дальность комплекса 500 км, США считают, что 9М729 способна летать гораздо дальше, а при размещении в Калининградской области радиус ее поражения охватывает западоевропейские столицы.