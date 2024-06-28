Городам США грозит «радикальная мусульманская оккупация»

Нью-Йорку и другим крупным городам США грозит опасность попасть под «радикальную мусульманскую оккупацию», как это происходит в европейских городах. Об этом заявил в интервью газете New York Post новый генеральный консул Израиля в стране Офир Акунис.

«Вы знаете, что происходит в Лондоне в эти дни, знаете, что происходит в Париже в эти дни. Они находятся под оккупацией радикальных мусульман», — сказал Офир Акунис.

Консул заявил, что «радикальные мусульмане» сожгли американский флаг перед дверями израильского консульства в районе Манхэттена.

«Я призываю жителей Нью-Йорка: просыпайтесь, пока не стало слишком поздно!», — обратился к народу Акунис. Консул сравнил 7 октября и 11 сентября (террористические атаки башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке – ред.), называя оба события проявлением радикального ислама.

Издание провело опрос, в ходе которого 57% американских мусульман заявили, что считают атаку ХАМАС 7 октября на Израиль «обоснованной».