Террористическая угроза в Сербии

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич объявил красный уровень опасности в связи с угрозой терроризма, что подразумевает значительное увеличение количества силовиков в местах скопления людей, передают зарубежные СМИ.

«Как министр внутренних дел я объявил красный уровень опасности в связи с угрозой терроризма. Это означает, что все руководители организационных подразделений министерства немедленно принимают меры в соответствии с инструкциями о том, как действовать в случае угрозы терроризма», - заявил Дачич.

«Я рассказываю об этом в связи с тем, что граждане увидят усиление присутствия полиции в различных местах, представляющих общественный интерес. Там, где находится большое количество людей, не только в посольствах и государственных органах, но и в торговых центрах и других местах, где много людей», - указал глава МВД.