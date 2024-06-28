Россия закладывает еще один газовый хаб… В Иране! наш комментарий
Российский «Газпром» и Национальная газовая компания Ирана (National Iranian Gas Company, NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок в Иран российского газа.
Как заявил в Тегеране исполняющий обязанности президента Мохаммад Мохбер, встретившийся с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, с подписанием этого меморандума Исламская Республика станет региональным газовым хабом, что, в свою очередь, создаст основу для заключения более крупных российско-иранских контрактов.
В свою очередь, российский мегахолдинг «Газпром» и его дочерние компании намерены превратить этот меморандум в контракт, чтобы как можно скорее начать реализацию его основных положений.
Таким образом, есть все основания полагать, что уже в скором времени меморандум, подписанный Мохбером и Миллером, станет важной сделкой как для российского правительства, так и для Ирана.
И это не просто протокольные слова.
Россия и Иран в совокупности обладают более чем половиной мировых запасов природного газа, а российско-иранские договоренности будут способствовать формированию энергетического баланса в регионе.
Как уточнил в этой связи министр нефти Исламской Республики Джавад Оуджи, его страна со своей инфраструктурой и газопроводами будет полностью готова к приему больших объемов газа.
Суть стратегического меморандума, подписанного в Тегеране, раскрыл вице-премьер правительства России Александр Новак, который ранее неоднократно сообщал, что иранская сторона интересуется поставками российского газа, и в настоящее время идет проработка этого вопроса.
По словам Новака, Тегеран и Москва при участии Катара и Туркменистана – двух стран с огромными запасами газа и высоким уровнем его добычи и экспорта обсуждают создание энергетического хаба, а также своповые поставки на север Ирана и возможности создания электронной площадки торговли газом на юге Исламской Республики.
К слову, Катар, поставляющий сжиженный природный газ (СПГ) чуть ли не половине мира, уже разрабатывает совместно с Ираном некоторые газовые месторождения на юге Исламской Республики. А Туркменистан, который кроме экспорта трубопроводного газа известен как раз своими своповыми поставками, перекачивает голубое топливо не только на север Ирана, но и в Азербайджан через Исламскую Республику.
Таким образом, участие в этом проекте Катара и Туркменистана не только обогатит перспективы будущего газового хаба, но и станет максимально уместным.
Казалось бы, при наличии таких региональных газовых гигантов, как Иран, Катар и Туркменистан, можно было бы обойтись и без российского газа. Но Новак не случайно отметил интерес иранской стороны к поставкам газа именно из РФ. Значит, для реализации задуманного проекта требуется слишком много газа. Но есть ли у организаторов такие потребители и рынки сбыта?
Как выясняется, есть, к тому же очень крупные и совсем неподалеку. По мнению экспертов, меморандум о проработке организации поставок российского газа, подписанный «Газпромом» и иранской NIGC, может касаться создания инфраструктуры для экспорта газа из России через территорию Ирана в Индию и Пакистан. Кстати, Туркменистан имеет с этими странами давнее соглашение: соответствующий контракт (ТАПИ) был подписан еще в 90-е годы прошлого века, но, несмотря на все усилия Ашхабада, так и не был реализован.
Важно отметить, что участие в проекте Туркменистана определяет и маршрут будущего газопровода Россия-Азербайджан-Иран, который останется в стороне. К тому же, новый проект положит конец разговорам о Транскаспийском газопроводе, поскольку он намного короче и дешевле. Правда, для реализации этой идеи тоже необходимо строить газопровод, но его совсем не обязательно прокладывать через Афганистан, из-за чего, в основном, и застопорился проект ТАПИ.
Словом, речь идет о потенциально выгодном проекте как для продавцов газа (Россия, Иран, Туркменистан и Катар), так и для его гигантских потребителей (Пакистан и Индия). Вопрос лишь в том, что эта затея удивительным образом напоминает проект другого газового хаба, который по предложению российской стороны реализуется сегодня в Турции.
Желание Москвы продавать после долгих и жестких ограничений Запада как можно больше газа понятно. Да и российских запасов голубого топлива сразу для двух хабов в Иране и Турции тоже вполне достаточно. Совсем непросто лишь одно - организовать электронную площадку торговли газом на подступах к двум огромным рынкам – европейскому и индо-пакистанскому.
Кроме всего прочего, газовых бирж в мире не так уж много, так что, США и Запад вряд позитивно воспримут участие Москвы в качестве активного организатора сразу двух новых бирж.