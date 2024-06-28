В Армении уже боятся Пезешкиана

Для Армении нежелательна победа Масуда Пезешкиана на президентских выборах в Иране. Об этом армянским СМИ сказала иранист Жанна Варданян.

«В прошлом представитель реформистов и этнический азербайджанец делал ряд антиармянских заявлений, в том числе в контексте Карабахского конфликта. Безусловно, внешнюю политику Ирана президент проводит не единолично – существует целая система принятия решений, да и не стоит забывать про фактор верховного лидера Хаменеи. Тем не менее локальные сложности могут возникнуть», – отметила она.

По словам Варданян, «Пезешкиан не раз разыгрывал этническую карту, делал достаточно лояльные заявления в адрес тюркоязычных групп, призывал открывать тюркские школы в провинции Восточный Азербайджан и т.д».