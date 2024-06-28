Азербайджанская делегация приняла участие в международной планировочной встрече в японском городе Нара в рамках подготовки к всемирной выставке Expo 2025 Osaka Kansai. На встрече обсуждались вопросы строительства и управления павильонами стран-участниц, подготовки выставки, организации национальных дней и другие вопросы.

В рамках мероприятия помощник президента Азербайджана, главный комиссар Азербайджана на Expo 2025 Osaka Kansai Анар Алекперов встретился с министром Японии по вопросам выставки Джими Ханако.

Азербайджанской стороне была выражена благодарность за активное участие и продолжение работ по строительству национального павильона на Expo 2025 Osaka Kansai. Следует отметить, что Азербайджан стал первой страной, подписавшей соглашение об участии в этой выставке.

Всемирная выставка Expo 2025 Osaka Kansai под эгидой «Создадим общество будущего для нашей жизни» пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года в японской Осаке.