Евро-2024: Швейцария уверенно обыграла Италию в 1/8 финала
Сегодня на чемпионате Европы по футболу в Германии стартовала стадия плей-офф.
В Берлине встречались сборные Швейцарии и Италии. Швейцария произвела на групповой стадии гораздо более приятное впечатление, чем чемпионы Европы-2020, и считалась фаворитом пары. В итоге швейцарцы победили со счетом 2:0.
На 37-й минуте Ремо Фройлер открыл счет в матче, а на 46-й минуте Рубен Варгас забил второй гол.
В четвертьфинале Швейцария сыграет с победителем пары Англия – Словакия.
В 23:00 сегодня начнется матч Германия – Дания.