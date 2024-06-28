Евро-2024: Швейцария уверенно обыграла Италию в 1/8 финала

Сегодня на чемпионате Европы по футболу в Германии стартовала стадия плей-офф.

В Берлине встречались сборные Швейцарии и Италии. Швейцария произвела на групповой стадии гораздо более приятное впечатление, чем чемпионы Европы-2020, и считалась фаворитом пары. В итоге швейцарцы победили со счетом 2:0.

На 37-й минуте Ремо Фройлер открыл счет в матче, а на 46-й минуте Рубен Варгас забил второй гол.

В четвертьфинале Швейцария сыграет с победителем пары Англия – Словакия.

В 23:00 сегодня начнется матч Германия – Дания.