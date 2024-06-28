Еще одна страна призывает своих граждан покинуть Ливан

Саудовская Аравия призвала своих граждан немедленно покинуть территорию Ливана и избегать районов, где произошли вооруженные столкновения, передают СМИ со ссылкой на заявление посольства Саудовской Аравии в Ливане.

Дипломатическое представительство Королевства не уточнило, каких районов Ливана оно советует своим гражданам избегать. Посольство подчеркнуло важность соблюдения запрета Саудовской Аравии на поездки в Ливан.

МИД Кувейта также призвал своих граждан в Ливане сохранять бдительность и избегать «зон нарушения безопасности», но не стал просить их покинуть страну.

Ранее подобные предупреждения выпустили США, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Канада, Саудовская Аравия, Катар и Россия.

Как известно, министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в Вашингтон пригрозил «отправить Ливан в каменный век» в случае войны, хотя подчеркнул предпочтение дипломатического решения.