В Молдове рекордное сокращение численности населения

Численность населения, проживающего на территории Молдовы, опустилась до уровня 1953 года, до 2,7 миллиона человек, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. Его слова приводят зарубежные СМИ.

"Население Республики Молдова достигло уровня 1953 года, это было 70 лет назад. В 1953 году в стране проживало 2,7 миллиона жителей; в 1960 году – 2,9 миллиона; 1970 – 3,5 миллиона; 1980 – 3,9 миллиона; 1991 – 4,3 миллиона; 2000 – чуть более 4 миллионов; 2010 – 3,3 миллиона; 2020 – 2,9 миллиона; 2024 – 2,7 миллиона", - сообщил Ионицэ.

По данным эксперта, численность всех граждан Молдовы, проживавших как в стране, так и по всему миру, на 01.01.2024 составила 3,954 миллиона человек.

В стране на первый день 2024 года находилось 2,423 миллиона, а за рубеж уехало 1,070 миллиона граждан.

"У нас возросла миграция молодежи. В ближайшие годы ее количество за рубежом будет выше, чем внутри страны. Самую большую группу в стране составляют люди старше 60 лет", - подчеркнул он.