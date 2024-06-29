Российских школьников отправят в Северную Корею

Первая группа российских школьников отправится на отдых в детский лагерь в Северную Корею (КНДР) в конце июля. Об этом российским СМИ рассказал председатель правления «Движения первых» Григорий Гуров.

Делегация в настоящее время еще формируется, но уже известны сроки смены: с 24 июля по 2 августа. Приглашение посетить Северную Корею, по словам Гурова, поступило накануне, но уже «ожидается большое количество желающих».

Дети отправятся в лагерь в КНДР вместе со взрослыми вожатыми.

«Это абсолютный аналог «Артека», там хорошие условия», —заверил Гуров.