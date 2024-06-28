Кулеба и О'Брайен обсудили дальнейшие планы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с помощником государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном. Они обсудили шаги по поставке систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом украинский дипломат сообщил на своей странице в соцсети X.

"Мы ценим последние критические решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, предоставление Украине приоритета в поставках боеприпасов для противовоздушной обороны, а также работу с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины", - отметил министр.

По словам Кулебы, результатами встречи стала положительная оценка относительно прогресса и координации следующих шагов по поставке дополнительных систем ПВО Patriot.

"Мы также обсудили совместные усилия по предоставлению Украине дополнительного оружия и боеприпасов. На повестке дня также был предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне и его ожидаемые результаты", - подчеркнул политик.