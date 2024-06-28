Израиль резко ответил Ирану

Израиль продолжит в полную силу контратаковать вооруженные формирования шиитской организации "Хезболла", пока они не покинут южную часть Ливана. Об этом заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац в ответ на высказывания представителей Ирана, согласно которым масштабная операция израильской армии в Ливане означала бы начало "войны на уничтожение".

"Иран угрожает сегодня уничтожить Израиль, если Израиль в полной мере ответит на атаки "Хезболла" из Ливана. Мой ответ Ирану ясен: во-первых, если "Хезболла" не прекратит вести огонь и не выйдет из Южного Ливана, мы будем действовать против нее со всей мощью, пока безопасность [на границе] не будет восстановлена и жители [приграничных израильских населенных пунктов] не смогут вернуться домой. Во-вторых, режим, который угрожает уничтожением, заслуживает быть уничтоженным", - написал он на своей странице в X.

Ранее постпредство Ирана при ООН распространило заявление, в котором отмечалось, что Тегеран рассматривает угрозы Израиля о полномасштабной военной операции в Ливане как психологическое давление, однако начало израильской стороной полномасштабных боевых действий на ливанском направлении "повлечет за собой войну на уничтожение".

В середине июня израильская армия одобрила оперативный план наступления в Ливане. Власти вслед за операцией против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа рассчитывают одновременно нанести удар по силам "Хезболлах", которая, как и ХАМАС, действует против Израиля, периодически обстреливая территорию еврейского государства с севера.