29 июня в Москве совершил посадку военно-транспортный самолет Y-20 с бортовым номером 20248 ВВС Китая. О приземлении упомянутого борта в РФ сообщают интернет-порталы, отслеживающие передвижение авиации.

Появления китайских военных самолетов, способных перевозить военные грузы, вызывает обеспокоенность в контексте российской войны против Украины.

Официально о целях визита данного самолета в Москву не сообщалось.

На прошлой неделе самолет Y-20 ВВС Китая приземлялся в аэропорту Минска. Тогда он доставил китайских военных, которые будут участвовать в параде ко Дню независимости Беларуси.

Ранее на Западе заявляли со ссылкой на разведку, что на сегодняшний день нет фактов, свидетельствовавших бы о прямых военных поставках Китая в РФ. В то же время Пекин снабжает Москву товарами двойного назначения, которые используются в российской военной промышленности для производства вооружений.