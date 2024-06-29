Глава турецкой разведки поговорил с лидером ХАМАС

Глава Национальной разведорганизации Турции Ибрагим Калын обсудил с председателем политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией вопросы обмена заложников и ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал TRT.

Калын и Хания также обсудили актуальное состояние переговорного процесса о прекращении огня в зоне конфликта, обменялись мнениями о том, какие шаги требуется сделать для обеспечения режима полного прекращения боевых действий. Стороны остановились на вопросах обмена заложников и пленных, а также на проблеме доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее член политбюро движения Усама Хамдан выразил мнение, что в переговорах с израильскими властями по урегулированию в секторе Газа никаких изменений не произошло. Он также подтвердил, что ХАМАС "готово позитивно отнестись к любой инициативе, которая гарантирует постоянное прекращение огня, полный вывод [израильских] войск из сектора и реальное соглашение по обмену" заложников на палестинцев, заключенных в тюрьмах Израиля.