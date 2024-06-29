Байден обещает победить

Президент США Джо Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост обещал выиграть выборы главы государства, которые состоятся в ноябре. Об этом пишут СМИ со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Я обещаю, мы победим на этих выборах. Трамп — подлинная угроза», — заявил Байден на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию в штате Нью-Йорк.

По мнению американского лидера, борьба будет несложной, а сравнивать его следует не с Господом Всемогущим, а с альтернативой. Байден признал неудачу на дебатах и указал на проблемы его оппонента.