Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 02:36

Опубликованные по итогам 2023 года финансовые показатели деятельности государственной нефтяной компании SOCAR внушают некоторую опасения относительно перспектив доходности ведущей азербайджанской отрасли. Хотя в 2024 году стоимость азербайджанской нефти стала вновь повышаться, вопрос о возможности диверсификации доходов бюджета Азербайджана стоит по-прежнему остро. Предыдущий год оказался для SOCAR достаточно трудным: чистая прибыль госкомпании составила 2,073 миллиарда манатов, что в 4,5 раза меньше показателей 2022 года. На 28,8 процента упали доходы и, соответственно, до 2,199 миллиарда манатов снизилась операционная прибыль. Как следствие, на 24,5 процента «просели» показатели доходности швейцарской трейдинговой компании SOCAR, и на 63,8 процента - его дочерней компании в Турции.

По оценке аналитиков, ключевыми факторами, негативно повлиявшими на финансовые показатели флагмана азербайджанской промышленности, стали замедление глобальной экономической активности, геополитические процессы, волатильность на энергетических рынках, а также резкое снижение цен на нефть и газ на мировых рынках. Собственно снижение нефтяных цен и есть тот тренд, с которым столкнулись в 2023 году все нефтедобывающие государства. При этом, аналитики предполагают, что в текущем году его удастся переломить. Во всяком случае, в поправках к бюджету 2024 средняя цена за нефть марки Azeri Light была поднята до 75 долларов за баррель. Маневры ОПЕК В конце ноября 2023 года на заседании ОПЕК+ его участники договорились взять на себя дополнительные обязательства сократить добычу и поставки нефти на мировой рынок с 1 декабря 2023 до конца первого квартала 2024 года. При этом страны ОПЕК+ не стали корректировать официальные квоты, утвержденные на 2024 год для всех стран-участниц этого соглашения.

Дополнительные сокращения по добычи нефти в объеме 2,2 миллиона баррелей в сутки коснулись только восьми стран консорциума, включая Россию, которые в мае 2023 года взяли на себя добровольные ограничения, действующие до конца 2024 года (исключение составила Саудовская Аравия, которая ежедневно добывала на один миллион баррелей нефти меньше лишь до конца 2023 года). На 2024 год квота Азербайджана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ составляет 551.000 баррелей в сутки. В реальности Баку в течении ряда месяцев не набирал полностью это количество. Что же касается реального сокращения добычи странами-участницами ОПЕК+, то здесь обратная картина. По итогам первого квартала 2024 года сокращение составило порядка 1,35 миллиона баррелей в сутки, что на 38,7 процента меньше официально заявленные объемы (2,2 миллиона баррелей).

Помимо этого, страны ОПЕК+, которые не брали на себя дополнительные обязательства, пока сокращают добычу больше установленных квот, примерно, на 140.000 баррелей в сутки, то есть, имеют возможность увеличить добычу в 2024 году, не нарушая своих обязательств. В частности, по Азербайджану добыча за период I квартала 2024 снизилась на 5,9 процента до 9,6 миллиона тонн нефти с конденсатом. В свою очередь, экспорт составил 7,9 миллиона тонн (на 7,1 процента меньше показателей прошлого года). Таким образом, обязательства стран ОПЕК+ по снижению добычи в определенной мере оказывают воздействие на объемы реального предложения нефти на мировом рынке, что позитивно отразилось на динамике мировых цен на нефть. Напомним, что в январе-апреле 2024 года средняя экспортная цена марки Azeri Light составляла 87,3 доллара за баррель, что на 27,3 процента выше показателя, заложенного в госбюджет Азербайджана на текущий год. Исходя из новых вводных, Министерство экономики Азербайджана внесло в мае изменения в базовый макроэкономический прогноз, увеличив среднюю экспортную цену нефти с 60 до 75 долларов за баррель. В результате, прогноз по номинальному объему ВВП Азербайджанской Республики на текущий год увеличен на 3 миллиарда, до 121,3 миллиарда манатов, а не нефтегазовый ВВП – до 84,7 миллиарда манатов (+ 600 миллионов манатов от первоначального прогноза). На днях Милли Меджлис внес эти изменения в бюджет 2024 года в виде поправок.

Забыть про нефть Несколько лет назад президент Ильхам Алиев сакраментально заявил, что страна должна забыть про нефть и работать так, словно этой «подушки безопасности» не существует. Отметим, что этот стратегический подход касается судеб многих нефтедобывающих государств мира. Главным образом потому, что сознательный отказ от нефтегазовый ренты станет в среднесрочной перспективе мощным стимулом развития несырьевых отраслей экономики. Характерно в этой связи, что Россия уже поставлена в эти условия, усиленные жёсткостью давления внешних экономических санкций. По прогнозу российского Центра макроэкономического прогнозирования (ЦМАКП), вследствие как объективных, так и искусственно создаваемых условий, доля экспорта углеводородов в России упадёт к 2030 году в объеме ВВП с 12-15 до 7-8 процентов. И пока Россия не найдёт замену выпадающим доходам от экспорта углеводородов, она будет вынуждена либо переключиться на режим жёсткой экономии, либо полностью перекрыть утечку капитала, составляющую сегодня от 70 до 100 миллиардов долларов ежегодно. С рядом оговорок, эту картину можно проецировать и на Азербайджан, который в значительно большей степени, нежели Россия, зависит от доходов экспорта нефти, поскольку не имеет других масштабных сырьевых резервов типа зерна, металлургии, удобрений и других факторов экспортной выручки.

Снижение экспортных доходов SOCAR на фоне повышения собираемости налогов в других отраслях азербайджанской экономики, выявило любопытный парадокс: в 2024 году ненефтегазовые доходы госбюджета прогнозируются на уровне 18 миллиардов 584 миллионов манатов (+9,3 процента от первоначального прогноза), что составляет 51,1 процента всех поступлений в госбюджет, оставляя нефтегазовым доходам 48,9 процента (17 миллиардов 769 миллионов манатов, +3,5 процента). Таким образом, в плоскости налогообложения нефтяной и промышленно-аграрный секторы, как две несущие конструкции азербайджанской экономики, почти выравнялись. Впрочем, это лишь на первый взгляд. Нефтяная отрасль по-прежнему будет оставаться ключевой как по наполнению резервных фондов (SOFAZ), так и для наполнения государственного бюджета. Собственно, и для экспорта продукции нефтегазового сектора, добыча сырой нефти и природного газа является основой переработки, поскольку товары нефтехимии, которые, казалось бы, не относятся к сегменту добычи, также связанны с балансом в данной ключевой отрасли азербайджанской экономики. При этом структурам госуправления Азербайджана и частному бизнесу необходимо на протяжении ближайших пяти-семи лет стремиться удваивать объемы роста сразу в нескольких секторах: