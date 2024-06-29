Госдолг США тянет за собой в пропасть мировую экономику наша аналитика
«Соединенным Штатам будет политически трудно приступить к сокращению государственного долга и бюджетного дефицита, но сейчас подходящее время начать эту работу», - заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
Комментируя возможности американских властей в плане сокращения своего, поистине, астрономического внешнего долга, Георгиева отметила, что МВФ, с пониманием относясь к политическим сложностям, препятствующим достижению этой цели, тем не менее, считает, что для подготовки к угрозам, которые могут возникнуть в будущем, сделать это просто необходимо.
МВФ призвал США и другие страны срочно остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга и валового внутреннего продукта (ВВП), который, по мнению экспертов, значительно превысит прогнозы.
В частности, ожидается, что при нынешней политике США, государственный долг ведущей экономики мира будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140 процентов ВВП. Соответственно ожидается, что дефицит госбюджета будет оставаться на уровне около 2,5 процента ВВП, что выше уровня, прогнозируемого на момент проведения консультаций в 2019 году по 4-й статье.
По словам Кристалины Георгиевой, столь высокий уровень госдолга и бюджетного дефицита создает растущий риск для экономики США и мировой экономики в целом.
Следует отметить, что МВФ не впервые предупреждает правительство США и мировую общественность о наступающей опасности.
В свою очередь, бюджетное управление Конгресса США обнародовало более утешительный анализ динамики госдолга, в соответствии с которым госдолг к 2034 году превысит 50 триллионов долларов, что составит не 140 процентов ВВП, как прогнозирует МВФ, а «только» 122 процента.
Правда, еще в феврале специалисты Конгресса прогнозировали, что к 2034 году госдолг вырастит до 48,3 триллиона долларов, то есть, до 116 процентов от ВВП США. Но, видимо, стремительно ухудшающаяся экономическая ситуация вынуждает экспертов периодически пересматривать свои же прогнозы, чтобы хоть как-то влиять на нее. Ведь на фоне резкого роста госдолга и бюджетного дефицита, в 2029-2034 годах средний годовой рост ВВП США будет составлять всего 1,8 процента.
Относительно масштаба экономики США, с 2024 по 2034 годы внешний долг будет увеличиваться, поскольку рост как процентных, так и обязательных расходов этой страны опережает сокращение расходов и рост доходов.
Долг, находящийся в открытом доступе, вырастет в этом году с 99 процентов ВВП до 122 процентов в 2034 году. А экономический рост на фоне роста безработицы и незначительного снижения инфляции, как ожидается, замедлится с 3,1 процента в 2023 году до 2 процентов в 2024 году. По прогнозам, экономический рост в США сохранится стабильным на уровне 2 процентов в 2025 году и составит около 1,8 процента в 2026 и последующие годы.
Неутешительные, мягко говоря, прогнозы МВФ и Конгресса США заставляют задуматься и принимать срочные меры. В МВФ считают, что вводимые США пошлины на импортные товары и нетарифные барьеры искажают торговые и инвестиционные потоки и рискуют подорвать мировую торговую систему. Своими действиями США фрагментируют глобальные цепочки поставок, провоцируя ответные действия со стороны торговых партнеров. И тенденция эта лишь усиливается.
Напомним, что еще в начале января этого года, когда государственный долг США превысил отметку в 34 триллиона долларов, haqqin.az предупреждал, что это может привести к краху американской экономики. Ведь только за 2023 год американский госдолг вырос более чем на 4 триллиона долларов.
Президент Джо Байден подписал 3 июня 2023 года одобренный Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Очередной лимит будет достигнут 2 января 2025 года. Таким образом, всего через шесть месяцев мы увидим, насколько в очередной раз потяжелело долговое ярмо американской казны.
Пока же остается констатировать, что ситуация с госдолгом США, который тянет за собой в пропасть всю мировую экономику, однозначно ухудшится.