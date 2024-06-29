Мамед Эфендиев, отдел экономики 03:27

«Соединенным Штатам будет политически трудно приступить к сокращению государственного долга и бюджетного дефицита, но сейчас подходящее время начать эту работу», - заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Комментируя возможности американских властей в плане сокращения своего, поистине, астрономического внешнего долга, Георгиева отметила, что МВФ, с пониманием относясь к политическим сложностям, препятствующим достижению этой цели, тем не менее, считает, что для подготовки к угрозам, которые могут возникнуть в будущем, сделать это просто необходимо.

МВФ призвал США и другие страны срочно остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга и валового внутреннего продукта (ВВП), который, по мнению экспертов, значительно превысит прогнозы. В частности, ожидается, что при нынешней политике США, государственный долг ведущей экономики мира будет неуклонно расти и к 2032 году превысит 140 процентов ВВП. Соответственно ожидается, что дефицит госбюджета будет оставаться на уровне около 2,5 процента ВВП, что выше уровня, прогнозируемого на момент проведения консультаций в 2019 году по 4-й статье. По словам Кристалины Георгиевой, столь высокий уровень госдолга и бюджетного дефицита создает растущий риск для экономики США и мировой экономики в целом. Следует отметить, что МВФ не впервые предупреждает правительство США и мировую общественность о наступающей опасности.

В свою очередь, бюджетное управление Конгресса США обнародовало более утешительный анализ динамики госдолга, в соответствии с которым госдолг к 2034 году превысит 50 триллионов долларов, что составит не 140 процентов ВВП, как прогнозирует МВФ, а «только» 122 процента. Правда, еще в феврале специалисты Конгресса прогнозировали, что к 2034 году госдолг вырастит до 48,3 триллиона долларов, то есть, до 116 процентов от ВВП США. Но, видимо, стремительно ухудшающаяся экономическая ситуация вынуждает экспертов периодически пересматривать свои же прогнозы, чтобы хоть как-то влиять на нее. Ведь на фоне резкого роста госдолга и бюджетного дефицита, в 2029-2034 годах средний годовой рост ВВП США будет составлять всего 1,8 процента. Относительно масштаба экономики США, с 2024 по 2034 годы внешний долг будет увеличиваться, поскольку рост как процентных, так и обязательных расходов этой страны опережает сокращение расходов и рост доходов. Долг, находящийся в открытом доступе, вырастет в этом году с 99 процентов ВВП до 122 процентов в 2034 году. А экономический рост на фоне роста безработицы и незначительного снижения инфляции, как ожидается, замедлится с 3,1 процента в 2023 году до 2 процентов в 2024 году. По прогнозам, экономический рост в США сохранится стабильным на уровне 2 процентов в 2025 году и составит около 1,8 процента в 2026 и последующие годы.