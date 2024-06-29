Жестокие бои в Газе

Столкновения между израильскими военными и бойцами радикального палестинского движения ХАМАС происходят в районе Шеджайя в городе Газа, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские силы продолжают преследовать оставшиеся батальоны ХАМАС, которые пытаются восстановить свой военный потенциал, а боевики устраивают засады на израильские войска и атакуют их при помощи противотанковых ракет, отмечает телеканал.