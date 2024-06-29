В Армении рост заболеваемости коронавирусом

В Армении за последние две недели зафиксирован рост числа заражений коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения соседней страны.

"В последнее время наблюдается рост заболеваемости COVID-19. За последние 14 дней (по состоянию на 19 июня) зарегистрировано 109 случаев (3,7 на 100 тысяч жителей)", - сообщили в ведомстве. Подчеркивается, что в стране циркулирует подвариант штамма "омикрон" BA.2.86 (Pirola).

В Минздраве Армении также выразили обеспокоенность ситуацией с корью: по состоянию на 24 июня зарегистрировано 486 случаев заражения, из которых 287 - среди лиц до 18 лет.