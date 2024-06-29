В Азербайджане впервые проходит фестиваль электромобилей

7 июля в Баку пройдет фестиваль электромобилей, организованный Автомобильной федерацией Азербайджана (АФА). Это мероприятие организуется в Азербайджане в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира» и в преддверии COP29.

Мероприятие направлено на продвижение экологических транспортных средств и демонстрацию их преимуществ.

Фестиваль, который предоставит прекрасную возможность подчеркнуть важность экологических транспортных средств и донести их преимущества до общества, начнется в Белом городе. Там будут выставлены транспортные средства, которые не нанесут вреда нашей планете - «зеленые» автомобили.

Цель фестиваля - собрать вместе любителей электромобилей, а также людей, которые сомневаются в электромобилях, чтобы показать важность электромобилей для выживания в экологически чистой среде.

Обратите внимание, что электромобили работают с нулевым уровнем выбросов, предотвращая выброс углекислого газа (CO2) и других вредных газов в атмосферу.

Это не только вносит вклад в борьбу с изменением климата, но и способствует здоровью людей, улучшая качество воздуха.

Владельцы электромобилей, желающие принять участие в фестивале и стать частью мероприятия, полезного для нашего мира и окружающей среды, могут зарегистрироваться до 5 июля, связавшись с Азербайджанской автомобильной федерацией по электронной почте [email protected] или по мобильному номеру +994502950100.

На фестивале, имеющем большое значение как в области экологии, так и культуры, будет представлена музыкальная программа и будут награждены победители в различных номинациях.