За Байдена заступилась жена

Супруга президента США Джилл Байден рассказала о своей поддержке мужа после теледебатов между ним и Дональдом Трампом. По словам первой леди, они не собираются сдаваться и «позволять 90 минутам определять четыре года, которые Байден был президентом», пишет Bloomberg.

В свою очередь, Джо Байден сказал, что «не знает, что произошло», но во время дискурса чувствовал себя не очень хорошо.

Многие эксперты назвали выступление действующего президента на дебатах провальным. Издание The Wall Street Journal сообщало, что среди демократов в Конгрессе США началась паника из-за неудачного выступления Байдена.