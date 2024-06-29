Во Франции начались выборы

Во Франции начались досрочные парламентские выборы. На них может победить правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Выборы проходят в два тура, если в первом какая-то из партий не получит большинства голосов.

Учитывая, что опросы (см. скриншот) дают фавориту гонки - партии Ле Пен - 36% голосов, то второй тур, скорее всего, неизбежен. Эта политсила в первом туре может взять 250-280 мандатов (для большинства нужно 289).

На втором месте по опросам левый альянс «Новый народный фронт», который может получить 27% голосов (от 150 до 170 мест).

Пропрезидентский блок «Вместе» рассчитывает на 20% избирателей - это от 90 до 110 мест, хотя ранее у партий Макрона было 245 мандатов.

Еще на 10% голосов могут рассчитывать консервативные «Республиканцы» (35-45 мест в парламенте).