Леонид Швец, автор haqqin.az 11:44

После вторжения российской армии в Украину нашлось некоторое число людей, которые встретили это событие с восторгом и облекли свои патриотические чувства в поэтическую форму. Z-поэты в подавляющем большинстве графоманы, и даже те из них, кто был небесталанен в мирную эпоху, словно утратили чувство вкуса и меры, оказавшись в рядах сторонников агрессивной войны.

Несмотря на попытку представить нападение на соседнюю страну как оборонительную операцию против коварного Запада, видимо, что-то на уровне подсознания не позволяет им подключиться к источнику «ярости благородной», который питал советских поэтов в годы Великой Отечественной, под которых пытаются работать нынешние стихоплеты. В какой-то момент на этом тусклом z-поэтическом небосклоне появился со своими стихами скромный 49-летний учитель Геннадий Ракитин, который делился своим творчеством на странице ВКонтакте. И так его поэтические строки легли на сердце читателям и разошлись по сети, что в друзья к нему подписалась пара тысяч человек, включая сотню депутатов Госдумы, три десятка сенаторов, среди них имена Дмитрия Рогозина и Андрея Клишаса. Прониклась и советник Путина по культуре Елена Ямпольская, а также многочисленные z-военкоры и z-поэты. Они стали произведения Ракитина публиковать у себя, способствуя их широкому распространению. Вот это стихотворение, например, разместил на своей странице в Телеграме Никита Михалков:

Перед портретом В дни тягостных раздумий смотрю на Ваш портрет, В сиянье глаз читая на свой вопрос ответ. Так говорим часами: портрет и человек, Как будто бы Вы рядом, отныне и навек. И если перед делом застынем мы на миг, Ты, верный наш товарищ, поддержишь всех, кто сник. И вот в твоем портрете, торжественно красивом, Я постигаю смысл – быть России сыном. Разумеется, этот текст сопровождается портретом Владимира Путина. Другое стихотворение на ту же тему было опубликовано на странице «ВКонтакте» «СВО. Цитаты Владимира Путина. Россия», общее число подписчиков 112 тысяч. Оно называется «Лидер» и начинается так: Ты как садовник, что в своем саду Плоды трудов тяжелых пожинает. Народ ликует, флаги в высоту Взметнулись. Время тихо наступает. Ряд произведений Рактина, где воспеваются «защитники Донбасса», поучаствовал в конкурсах патриотических стихов и удостоился разных похвал. Всего Геннадий Ракитин опубликовал 19 стихотворений, которые зажили своей жизнью в российской патриотической сети, пока не вышло последнее.