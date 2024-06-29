ОБСЕ признала вторжение России в Украину геноцидом

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию по признанию действий России геноцидом украинского народа и необходимости деколонизации РФ. Об этом сообщил член парламентской делегации Павел Фролов в своем телеграм-канале.

«В день открытия летней сессии в Бухаресте ПА ОБСЕ приняла резолюцию с осуждением 10-летней вооруженной агрессии РФ против Украины, которая признала действия военно-политического руководства РФ и ее вооруженных сил во время полномасштабного вторжения геноцидом украинского народа», – заявил он.

Павел Фролов подчеркнул, что резолюция определяет деколонизацию России необходимым условием для установления сильного мира.

Главные тезисы резолюции:

• призыв всех 53 стран - участниц ОБСЕ прилагать усилия для деоккупации Крыма и всех оккупированных территорий Украины путем поддержки Формулы мира и Крымской платформы;

• призыв государств ОБСЕ создать специальный трибунал для привлечения к ответственности России за преступления, совершенные в ходе агрессивной войны против Украины, провести на международном и национальном уровнях расследование массовых зверств, убийств, пыток, изнасилований армией РФ;

• подчеркивается необходимость быстрого запуска механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины, странам ОБСЕ предлагается присоединяться к соглашению о международном реестре убытков, причиненных Украине агрессией РФ;

• президентские выборы 2024 года в РФ признаются подтасованными и подрывающими легитимность всей избирательной системы РФ;

• поддержка создания международной коалиции по возвращению украинских детей, а также обеспечение освобождения украинских военнопленных и гражданских лиц;

• призыв запретить импорт российского сжиженного газа в Евросоюз, реэкспорт и транзит через порты ЕС.

Сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ продлится до 3 июля.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию по делу Украины против России по геноциду. 44 страны поддержали идею создать Спецтрибунал по преступлению агрессии России и использовать ее замороженные активы в пользу Украины.