Мир готовится к катастрофе, то есть к возвращению Трампа главная тема
Весь мир был поражен крайне слабым выступлением Джо Байдена на дебатах с Трампом. Один из британских дипломатов, который общался с Байденом многие годы, сказал, что он «был в шоке от физической формы президента, от его слабого голоса и того, как тот часто был в замешательстве и не мог четко произнести свои реплики».
«Это была катастрофа», - написал в социальной сети Х бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.
«То, что Байден проиграл патологически лживому Трампу обернулось печальной ночью для Америки», — констатирует израильская газета Haаretz.
Но не только для Америки, а для всего мира!
«Своим слабым дрожащим голосом Байден утратил шанс убедить не только американских избирателей проголосовать за него, но и сильно разочаровал телезрителей в Индии, которые смотрели дебаты», - говорит Робиндер Сачдев, президент делийского мыслительного центра Imagindia.
«Эту ночь никто не забудет, - полагает Норберт Рёттген, немецкий ветеран- парламентарий, возглавлявший в Бундестаге Комитет по иностранным делам. – Германия теперь должна на всей скорости готовиться к наступлению времени полной неопределенности».
Эта неопределенность связана с более чем реальным возвращением Дональда Трампа к власти, шансы на которое резко возросли после дебатов. Разумеется, далеко не всех лидеров стран такая перспектива напугала. Российский президент Владимир Путин говорил, что ему предпочтительнее было бы продолжать иметь дело с Байденом, но ему никто не поверил. Мир абсолютно убежден, что он только и ждет победы Трампа на выборах и в ожидании этого даже откладывает принятие стратегических решений по Украине.
В выигрыше может быть и израильский премьер Биньямин Нетаньяху. С Трампом у него были прекрасные отношения, а вот с Байденом они не сложились. Нынешний президент неоднократно выражал свое раздражение неуступчивостью израильского кабинета, нежеланием прислушиваться к советам Вашингтона при проведении операций в Газе и слишком крутым поворотом вправо во внутренней политике.
Но в случае прихода к власти Трампа перспективы достижения прекращения огня и урегулирования в секторе Газа будут сведены к минимуму, что вряд ли кого-то обрадует в мире.
В Западной Европе обрело окончательную форму убеждение, что теперь ей самой нужно будет заботиться о собственной безопасности, Америка ей не поможет. Здесь не забыли угрозы Трампа выйти из НАТО, его заявления о том, что все бремя военных расходов в войне в Украине целиком ложится на США, а европейцы ничего в эту военную кампанию не вкладывают. Заявление абсолютно лживое, как и все, что говорит Трамп: европейцы потратили на поддержку Украину больше денег, чем Соединенные Штаты.
Но мир готовится к возможному возвращению не только со страхом, но и демонстрируя известную real politics, прагматичную и, как водится, довольно циничную.
Попытки дружить с Трампом, быть с ним nice уже довольно давно предпринимает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Когда Дональд был хозяином Белого дома, он неоднократно хвалил его за ужесточение требований к европейским странам, что те стали наращивать расходы на оборону. Трамп не остался в долгу и во время дебатов вспомнил заявление Столтенберга о том, что «американский президент проделал самую невероятную работу, которую он когда-либо видел». Словом, «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку».
Европейские политики стали активно обхаживать ведущих советников кандидата от республиканцев, пытаясь понять, что ждет их страны, каковы будут параметры внешней политики Трампа. Еще задолго до дебатов, когда стало ясно, что Байден является непроходной фигурой, британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон навестил Трампа в его флоридской резиденции в Мар-а-Лаго. Польский президент Анджей Дуда пообедал с Трампом в апреле в Нью-Йорке. И, конечно, приоритетным гостем для Трампа этой весной был премьер Венгрии Виктор Орбан.
А после reality show, как окрестили в Западной Европе дебаты Байдена и Трампа, лидеры стран континента, похоже, уже полностью списали со счетов первого и устремили свои взгляды на второго. Их не испугало предостережение Барака Обамы о том, что Америка может пережить лишь один президентский срок Дональда Трампа.
Катастрофические для Байдена дебаты имеют непосредственную проекцию на саммит НАТО, который будет проведен меньше чем через две недели в Вашингтоне. Лидеры стран альянса были крайне недовольны тем, что не смогли принять никаких принципиальных решений на предыдущем саммите в Вильнюсе в прошлом году. Они были уверены, что нынешний форум в США в год 75-летия альянса станет судьбоносным для мира и, в частности, для Украины. Но станет ли с таким хозяином встречи, как Джо Байден? С британским премьером Риши Сунаком, который может скоро потерять власть? С французским президентом Эммануэлем Макроном, который пустился в авантюру с объявлением досрочных парламентских выборов и тем самым вызвал в стране пожар?
Не вина, а беда Байдена в том, что из-за своего возраста он провалил шансы Демократической партии победить на выборах. Вина его однопартийцев, которые не захотели или поленились вовремя принять единственное правильно решение о замене кандидата. И тем самым «подставили» и собственную нацию, и весь цивилизованный демократический мир.
Этот мир пережил один срок Трампа. Переживет ли второй?