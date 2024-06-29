Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:05

Весь мир был поражен крайне слабым выступлением Джо Байдена на дебатах с Трампом. Один из британских дипломатов, который общался с Байденом многие годы, сказал, что он «был в шоке от физической формы президента, от его слабого голоса и того, как тот часто был в замешательстве и не мог четко произнести свои реплики». «Это была катастрофа», - написал в социальной сети Х бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

«То, что Байден проиграл патологически лживому Трампу обернулось печальной ночью для Америки», — констатирует израильская газета Haаretz. Но не только для Америки, а для всего мира! «Своим слабым дрожащим голосом Байден утратил шанс убедить не только американских избирателей проголосовать за него, но и сильно разочаровал телезрителей в Индии, которые смотрели дебаты», - говорит Робиндер Сачдев, президент делийского мыслительного центра Imagindia. «Эту ночь никто не забудет, - полагает Норберт Рёттген, немецкий ветеран- парламентарий, возглавлявший в Бундестаге Комитет по иностранным делам. – Германия теперь должна на всей скорости готовиться к наступлению времени полной неопределенности».

Эта неопределенность связана с более чем реальным возвращением Дональда Трампа к власти, шансы на которое резко возросли после дебатов. Разумеется, далеко не всех лидеров стран такая перспектива напугала. Российский президент Владимир Путин говорил, что ему предпочтительнее было бы продолжать иметь дело с Байденом, но ему никто не поверил. Мир абсолютно убежден, что он только и ждет победы Трампа на выборах и в ожидании этого даже откладывает принятие стратегических решений по Украине. В выигрыше может быть и израильский премьер Биньямин Нетаньяху. С Трампом у него были прекрасные отношения, а вот с Байденом они не сложились. Нынешний президент неоднократно выражал свое раздражение неуступчивостью израильского кабинета, нежеланием прислушиваться к советам Вашингтона при проведении операций в Газе и слишком крутым поворотом вправо во внутренней политике. Но в случае прихода к власти Трампа перспективы достижения прекращения огня и урегулирования в секторе Газа будут сведены к минимуму, что вряд ли кого-то обрадует в мире.

В Западной Европе обрело окончательную форму убеждение, что теперь ей самой нужно будет заботиться о собственной безопасности, Америка ей не поможет. Здесь не забыли угрозы Трампа выйти из НАТО, его заявления о том, что все бремя военных расходов в войне в Украине целиком ложится на США, а европейцы ничего в эту военную кампанию не вкладывают. Заявление абсолютно лживое, как и все, что говорит Трамп: европейцы потратили на поддержку Украину больше денег, чем Соединенные Штаты. Но мир готовится к возможному возвращению не только со страхом, но и демонстрируя известную real politics, прагматичную и, как водится, довольно циничную. Попытки дружить с Трампом, быть с ним nice уже довольно давно предпринимает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Когда Дональд был хозяином Белого дома, он неоднократно хвалил его за ужесточение требований к европейским странам, что те стали наращивать расходы на оборону. Трамп не остался в долгу и во время дебатов вспомнил заявление Столтенберга о том, что «американский президент проделал самую невероятную работу, которую он когда-либо видел». Словом, «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку».