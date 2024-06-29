Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин посетит Казахстан и Таджикистан с государственными визитами с 2 по 6 июля. Об этом сообщает Центральное народное правительство Китая.

«С 2 по 6 июля председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, а также совершит государственные визиты в обе страны по приглашению президента Республики Казахстан [Касыма-Жомарта] Токаева и президента Республики Таджикистан [Эмомали] Рахмона», – говорится в сообщении.

Саммит ШОС в этом году пройдет в Астане 4 июля. По информации МИД Казахстана, в мероприятии примут участие главы государств и представительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также генеральный секретарь ШОС Чжан Мин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.