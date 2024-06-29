Украина начала массовое производство дальнобойных дронов

Украинская военная промышленность запустила в серийное производство беспилотники-камикадзе, способные поражать цели на расстоянии более 1000 километров, сообщил журналистам гендиректор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.

«За достаточно сжатый промежуток времени мы разработали и запустили в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Сейчас они поражают стратегические объекты врага на расстоянии более 1000 км», - рассказал он журналистам. При этом Сметанин отметил, что украинская оборонка в этом смысле предпочитает собственный подход, а не копировать российский опыт.

«Россия имеет огромные ресурсы и сверхмощную промышленность, поэтому слепо копировать ее подход нет никакого смысла. Мы вынуждены быть более гибкими и изобретательными. В свое время Давид понял, что бороться с Голиафом методами самого же Голиафа - ложная идея», - подчеркнул Сметанин.