Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 12:28

Сразу после победы в 44-дневной войне президент Ильхам Алиев объявил о необходимости начать строительство Зангезурского коридора, чтобы соединить Азербайджан через территорию Армении с Нахчыванским анклавом и Турцией. По условиям трехстороннего соглашения, подписанного сторонами 10 ноября 2020 года, Ереван обязался обеспечить азербайджанским грузам и пассажирам беспрепятственный проезд через 27-километровый участок в Зангезурском регионе, за безопасность которого несла ответственность Москва. Поскольку важность Зангезурского коридора для Азербайджана была более чем очевидной, официальный Баку сразу же начал подводить к границе с Арменией транспортные коммуникации. Однако вскоре Ереван стал отказываться от своих обязательств, заявив о претензиях на установление собственного погранично-таможенного контроля со всеми вытекающими обстоятельствами.

Все попытки Баку и Москвы объяснить Еревану контрпродуктивность такого подхода успеха не имели. Не убедила руководство Армении и поддержка идеи Зангезурского коридора со стороны тюркских государств, к которым позднее присоединились другие страны региона, в том числе и европейские. В трудные для мировой логистики времена выгодность этого маршрута была настолько очевидной, что противиться его реализации было просто нелогичным. Однако позиция Еревана оставалась непоколебимой, и в итоге Азербайджан начал строить «дорогу братства» с Нахчываном и Турцией через территорию Ирана. И вот в последнее время повышенный интерес к этой проблеме стал проявлять Вашингтон, считающий открытие Срединного коридора важным стратегическим шагом для всего региона Южного Кавказа.

Как заявил на брифинге в Баку помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс O’Брайен, страны Центральной Азии традиционно осуществляют экспорт на международные рынки через Россию и Китай. Но теперь у них есть возможности делать это через Каспийское море. По мнению США, альтернативный транспортный путь может проходить как через Грузию, так и через Армению с Турцией, что позволит снизить транспортные расходы, а также обеспечить альтернативы, защищенные от геополитического вмешательства. Позиция США сводится к тому, что все народы Центральной Азии и Южного Кавказа, от Таджикистана до Турции, получат выгоды, которые, правда, станут достижимыми только с согласия всех заинтересованных сторон. Которое должно начаться с достижения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Высокопоставленный американский дипломат не видит проблем и в части финансирования работ по завершению инфраструктуры Срединного коридора. По словам O’Брайена, к этому проекту могут проявить интерес Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, а также крупные финансовые корпорации США.

Вроде бы на бумаге все выглядит довольно гладко. Но в практическом плане возник естественный вопрос: почему Вашингтоне стал проявлять такую настойчивость именно сегодня? Ведь ранее, когда по инициативе Ильхама Алиева началось строительство железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, Запад наотрез отказался финансировать этот маршрут, хотя его стратегическая целесообразность и даже необходимость были очевидными уже тогда. Мало того, Запад не скрывал причину отказа в финансировании – США и Евросоюз хотели, чтобы маршрут этой трассы был проложен через Армению, на что, естественно, не мог согласиться официальный Баку. Напомним, что примерно такая же ситуация складывалась и в конце прошлого века при строительстве нефтепровода Баку - Тбилиси - Джейхан, когда ведущим кругам Запада очень хотелось, чтобы нефтяной вентиль оказался под контролем Еревана. Словом, неожиданный интерес Вашингтона к Срединному коридору не случайно вызывает определенные сомнения. К тому же O’Брайен торопит Баку с решением этого вопроса, связывая его с возможностями форсированного достижения мира между Азербайджаном и Арменией. С чего бы? Насколько помнится, на протяжение тридцати лет оккупационной политики Армении ни одна страна в мире, и уж тем более США, не предлагали официальному Баку полномасштабный мир в столь приемлемой форме.

Так что же изменилось? Ранее O’Брайен, вступая на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, заявил, что США добиваются, чтобы экспорт товаров из Центральной Азии шел не через Россию и Китай, а альтернативными путями, в том числе через Азербайджан. «Один путь проходит через Грузию к Черному морю, но другой, потенциально более крупный, проходил бы через Азербайджан, Армению и Турцию, и из этих соображений нам необходимо мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией», - пояснил тогда дипломат позицию Госдепартамента США. При этом Джеймс O’Брайен обошел стороной такую опасность для региона Южного Кавказа, как соглашение между Арменией и Францией о военных поставках, названное официальным Парижем «правом Армении на самооборону». Хотя понятие «самооборона» при поставке наступательных видов оружия - это классический оксюморон. И уж просто цинично выглядит то пренебрежение, с которым O’Брайен отозвался о дискриминирующей Азербайджан 907-й поправке Конгресса. По словам помощника госсекретаря, при необходимости правительство США может пренебречь ею ради достижения с Азербайджаном нужных условий. В принципе, так оно и есть: когда Белому дому нужно, там забывают о 907-й поправке, оказывая Азербайджану любую поддержку, вплоть до военной. Но стоило лишь Баку проявить не так давно чуть больше самостоятельности, как в США вновь вспомнили о ней. Хотя абсурдность этой поправки, введенной с началом Карабахского конфликта за то, что Азербайджан «блокировал» дороги Армении, устроившей настоящую войну против соседней страны, просто абсурдны.

И, наконец, последнее, о чем хотелось бы напомнить. Страны Центральной Азии и Южного Кавказа, в том числе и сама Армения, в основном экспортируют свои товары непосредственно в Китай и Россию, а не через территорию этих стран. Да и сам Срединный коридор в большей степени предназначен для осуществления торговых связей между Китаем и Европой. Неужели Вашингтон хочет, чтобы страны двух регионов, в том числе и Азербайджан, полностью отказались от торговли как с Россией, так и Китаем? И если так, где же им тогда, по мнению США, искать новые рынки? Словом, тот факт, что в Баку к предложениям О’Брайена особого интереса не проявили, не кажется случайным. Во всяком случае, в азербайджанской столице помощник госсекретаря США встретил куда более прохладный прием, нежели полмесяца назад в Ереване, где представительная американская делегация в течение трех дней участвовала в заседании «Стратегического диалога Армения - США».