Сирия и Турция будут мириться в Багдаде

По данным издания, предстоящая сирийско-турецкая встреча «станет началом длительного переговорного процесса, который, как ожидается, приведет к политическому взаимопониманию и договоренностям по обстановке в пограничных районах».

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность возобновления дипломатических отношений Турции и Сирии.

«Причин для неустановления (дипотношений) нет. Мы будем действовать вместе в развитии отношений с Сирией так же, как мы действовали вместе в прошлом», - сказал Эрдоган. Он также заявил, что у Анкары нет цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска.