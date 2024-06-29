Сирия и Турция будут мириться в Багдаде
Багдад станет местом проведения переговоров между Сирией и Турцией с целью нормализации двусторонних отношений, сообщает издание Al Watan.
По данным издания, предстоящая сирийско-турецкая встреча «станет началом длительного переговорного процесса, который, как ожидается, приведет к политическому взаимопониманию и договоренностям по обстановке в пограничных районах».
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность возобновления дипломатических отношений Турции и Сирии.
«Причин для неустановления (дипотношений) нет. Мы будем действовать вместе в развитии отношений с Сирией так же, как мы действовали вместе в прошлом», - сказал Эрдоган. Он также заявил, что у Анкары нет цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска.