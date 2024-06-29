В Украине допустили потерю территорий

Украина не будет считаться проигравшей, даже если утратит часть территорий. Такие мнения звучали в интервью близкого к Офису президента политолога Владимира Фесенко телеведущей Наталье Мосейчук.

«Людям нужно пояснить: не проигрывает войну тот, у кого остается столица, большинство территорий, выход к морю», - сказала Мосейчук.

Фесенко согласился с ней и добавил, что «нам даже (президент США Джо) Байден об этом говорит».

«Наш главный интерес - не просто вернуть территории, мы должны сохранить государство, нацию. А территории можно вернуть и позже. Сберечь государство и нацию - вот что сейчас главное. И привести страну в ЕС и НАТО. В этом формула нашей победы», - сказал политолог.

При этом Зеленского, считает политолог, его противники пытаются загнать в «ловушку», где он, какой бы шаг не сделал, все равно выглядел бы проигравшим: «Они говорят: ты должен пойти на мир, поскольку войну выиграть невозможно из-за несопоставимости ресурсов. Но если ты пойдешь на мир с Россией - все, ты предатель, мы тебя заклеймим, ты проиграл эту войну».