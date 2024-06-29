Россию подозревают в минировании Северного моря

Россия могла заминировать кабели электроснабжения и телефонные кабели, а также нефтяные и газовые трубопроводы в Северном море. Об этом 29 июня написало издание The Times.

В публикации говорится, что российский траулер "Капитан Соколов" и еще четыре корабля в течение первых пяти месяцев этого года вели себя необычно. Когда они находились над ключевыми электрическими и телекоммуникационными кабелями на морском дне, а также над нефте- и газопроводами в водах Великобритании, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Норвегии, они замедляли ход.

В Европе предполагают, что они делали это в рамках разведывательно-диверсионных операций Кремля в европейских водах. Вероятно, океанографические исследовательские суда и рыболовные суда получили задание составить карту или, возможно, даже заложить взрывчатку на жизненно важной сети кабелей и трубопроводов, пишет издание.

Представитель бельгийского подразделения морской безопасности Томас Де Шпигелере сказал, что сейчас россияне начали использовать невоенные суда там, где раньше действовали военные или исследовательские корабли, поэтому российский шпионаж стало сложнее обнаружить.

Официальные лица НАТО выразили "серьезные подозрения", что Россия уже заминировала важнейшую подводную инфраструктуру, основываясь на разведывательных данных компаний, которые управляют ключевыми нефтяными и газовыми буровыми установками, трубопроводами, электрическими разъемами и телекоммуникационными кабелями, говорится в статье.

Исследование бельгийской газеты De Tijd с использованием судовых журналов показало, что более 160 невоенных российских судов за последние 10 лет осуществили 945 подозрительных действий. Не менее 749 из 945 подозрительных маневров имели место в радиусе одного километра от трубопроводов в Северном море, написало The Times.

Издание отмечает, что в последние месяцы в Европе выросло количество диверсий, за которыми, предположительно, стоит Россия. Масштаб и размах тайных операций России за рубежом достигли уровня, невиданного со времен пика холодной войны, говорится в публикации.