Армяне – самая высокооплачиваемая нация на Кавказе? по страницам американского журнала
По рейтингу американского журнала CEOWORLD magazine, в 2024 году самые высокие среднемесячные зарплаты были в Швейцарии (8.111 долларов), Люксембурге (6.633 доллара), США (6.455 долларов), Исландии (6.441 доллар), Норвегии (5.665 долларов), Дании (5.642 доллара), Канаде (5.081 доллар), Гренландии (4.665 долларов), Ирландии (4.622 доллара) и Нидерландах (4.581 доллар).
Высокое положение этих стран в опубликованном рейтинге сомнений не вызывает.
Но в том же рейтинге, в который вошли 196 стран мира, Армения, по сообщению местных СМИ, заняла 92 место (541 доллар), Грузия – 93-е (534 доллара), Азербайджан – 99 место (494 доллара), а Россия – 34 место (2.159 долларов). То есть, американское издание выводит армян в самую высокооплачиваемую нацию на Южном Кавказе. Об этом, кстати, как и о высоких достижениях экономики этой страны, часто говорят и другие эксперты, причем так же со ссылкой на армянские официальные данные.
Вопрос в том, можно ли им верить?
Армения не какая-то далекая заморская страна, как, скажем, Гондурас, о которой у нас мало сведений. В целом ее экономика еще не смогла прийти в себя после победы Азербайджана во Второй Карабахской Войне. Армения буквально парализована многочисленными массовыми митингами и волнениями, проявлениями реваншизма, эта страна исключительно собственными усилиями заблокировала свои внешние коммуникации и по-прежнему не торопится их открывать, тщетно стараясь заполучить политическую поддержку ближайших союзников. И при этом, как мы видим, «добивается» высоких экономических показателей. Общеизвестно, что это связано с притоком денежной массы богатых россиян, которых прибили к Арагацу санкции, введенные против России.
Попробуем разобраться, как в стране с самой высокой на Южном Кавказе - если верить рейтингу американского журнала CEOWORLD magazine - средней зарплатой более 450 сотрудников предприятия «Раздан цемент» уже четвертый месяц не получают зарплату, что привело к напряженной ситуации в Котайкской области?
При этом речь идет о зарплате, которая колеблется в пределах от 80 до 100-120 000 тысяч драмов (1 драм = 0,0044 маната). Руководство предприятия обещает выдать зарплату только после решения суда. Неизвестно, сколько месяцев еще голодать этим людям, каждый из которых кормит семью из трех-четырех человек.
Ладно бы с предприятием, где зарплату работникам выдают только после решения суда. А вот депутат от блока «Армения» Артур Хачатрян заявил на днях, что темпы экономического роста в стране замедлились на треть. И по сравнению с 2022 годом, когда чистый приток денежных переводов физических лиц через банковскую систему составлял около 50 процентов, в 2023-м снизился на 30-35, а в январе 2024 года – на 20 процентов.
В ноябре 2023 года по сравнению с октябрем объем производства ювелирной продукции в Армении вырос в 13,5 раза. Казалось бы, радоваться надо, но Хачатрян называет эти цифры серьезной проблемой, которую правительство Армении не отразило в отчете парламенту.
«Скажите, где мы нашли тех ювелиров, которые увеличили производство в 14 раз?! – вопрошает депутат. – И как вообще нам удалось так увеличить импорт и экспорт ювелирных изделий?»
Скажете, что иначе оппозиционный депутат и не мог выступить? Но ведь и выводы заместителя министра финансов Ваана Сируняна свидетельствуют о спаде экономики.
Да, экспорт товаров в 2,7 раза превысил показатели аналогичного периода 2023 года, однако экспорт продукции армянского производства упал на 14,3 процента. Сирунян признался, что высокий рост обусловлен реэкспортом золота. Аналогичная картина наблюдается и с импортом, составившим по сравнению с 2023 годом 75,8 процента, а без учета влияния реэкспорта фактически был зафиксирован спад в размере 9,2 процента.
Нет в этой стране денег для выплаты зарплаты, нет ни экспорта, ни импорта, нет даже товаров собственного производства для торговли с внешним миром.
Есть один лишь реэкспорт!
Вся мировая пресса открытым текстом пишет о невероятно возросших объемах экспорта и импорта Армении. Это, пожалуй, единственная страна в мире, которой легко и безнаказанно удается обеспечивать реэкспорт подсанкционных товаров в Россию и из России. Ну не может же маленькая Армения обеспечивать потребности огромной российской экономики в западных автомобилях, электронике и другой технике. Равно как и затоварить гигантские дубайские моллы ювелирными изделиями, которые на поверку также оказываются российского производства.
Десятки и сотни китайских, турецких, казахстанских компаний и банков подпали под американские санкции за куда менее значимые грехи. А с Армении все как с гуся вода, американские санкции на эту страну не распространяются. И если в этом есть что-то позитивное для Армении, то лишь временно.
Так, государственный долг Армении уже превысил 12 миллиардов долларов, что составляет около половины ее ВВП. Тогда как в той же Грузии этот показатель, по данным Forbes Georgia, составлял по итогам 2023 года 39,2 процента ВВП, а в Азербайджане – 18,4 процента. Получается, что Ереван, чтобы выплачивать армянам зарплату на 45 долларов больше, заимствует для этого втрое больше денег, чем Баку. Что еще раз доказывает - армянская экономика процветает далеко не так, как это хочет преподнести официальный Ереван и поддерживающие его западные круги. А если всего этого недостаточно, то американскому журналу достаточно просто обратить внимание, что за первый квартал текущего года из Армении воздушным путем отбыло на 5,5 тысячи человек больше, чем прилетело. Другими словами, армяне ногами доказывают «эффективность» высокой зарплаты в стране.
И повторяется это из месяца в месяц, из года в год.