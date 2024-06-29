Мамед Эфендиев, отдел экономики 14:57

По рейтингу американского журнала CEOWORLD magazine, в 2024 году самые высокие среднемесячные зарплаты были в Швейцарии (8.111 долларов), Люксембурге (6.633 доллара), США (6.455 долларов), Исландии (6.441 доллар), Норвегии (5.665 долларов), Дании (5.642 доллара), Канаде (5.081 доллар), Гренландии (4.665 долларов), Ирландии (4.622 доллара) и Нидерландах (4.581 доллар). Высокое положение этих стран в опубликованном рейтинге сомнений не вызывает.

Но в том же рейтинге, в который вошли 196 стран мира, Армения, по сообщению местных СМИ, заняла 92 место (541 доллар), Грузия – 93-е (534 доллара), Азербайджан – 99 место (494 доллара), а Россия – 34 место (2.159 долларов). То есть, американское издание выводит армян в самую высокооплачиваемую нацию на Южном Кавказе. Об этом, кстати, как и о высоких достижениях экономики этой страны, часто говорят и другие эксперты, причем так же со ссылкой на армянские официальные данные. Вопрос в том, можно ли им верить? Армения не какая-то далекая заморская страна, как, скажем, Гондурас, о которой у нас мало сведений. В целом ее экономика еще не смогла прийти в себя после победы Азербайджана во Второй Карабахской Войне. Армения буквально парализована многочисленными массовыми митингами и волнениями, проявлениями реваншизма, эта страна исключительно собственными усилиями заблокировала свои внешние коммуникации и по-прежнему не торопится их открывать, тщетно стараясь заполучить политическую поддержку ближайших союзников. И при этом, как мы видим, «добивается» высоких экономических показателей. Общеизвестно, что это связано с притоком денежной массы богатых россиян, которых прибили к Арагацу санкции, введенные против России. Попробуем разобраться, как в стране с самой высокой на Южном Кавказе - если верить рейтингу американского журнала CEOWORLD magazine - средней зарплатой более 450 сотрудников предприятия «Раздан цемент» уже четвертый месяц не получают зарплату, что привело к напряженной ситуации в Котайкской области?

При этом речь идет о зарплате, которая колеблется в пределах от 80 до 100-120 000 тысяч драмов (1 драм = 0,0044 маната). Руководство предприятия обещает выдать зарплату только после решения суда. Неизвестно, сколько месяцев еще голодать этим людям, каждый из которых кормит семью из трех-четырех человек. Ладно бы с предприятием, где зарплату работникам выдают только после решения суда. А вот депутат от блока «Армения» Артур Хачатрян заявил на днях, что темпы экономического роста в стране замедлились на треть. И по сравнению с 2022 годом, когда чистый приток денежных переводов физических лиц через банковскую систему составлял около 50 процентов, в 2023-м снизился на 30-35, а в январе 2024 года – на 20 процентов. В ноябре 2023 года по сравнению с октябрем объем производства ювелирной продукции в Армении вырос в 13,5 раза. Казалось бы, радоваться надо, но Хачатрян называет эти цифры серьезной проблемой, которую правительство Армении не отразило в отчете парламенту.

«Скажите, где мы нашли тех ювелиров, которые увеличили производство в 14 раз?! – вопрошает депутат. – И как вообще нам удалось так увеличить импорт и экспорт ювелирных изделий?» Скажете, что иначе оппозиционный депутат и не мог выступить? Но ведь и выводы заместителя министра финансов Ваана Сируняна свидетельствуют о спаде экономики. Да, экспорт товаров в 2,7 раза превысил показатели аналогичного периода 2023 года, однако экспорт продукции армянского производства упал на 14,3 процента. Сирунян признался, что высокий рост обусловлен реэкспортом золота. Аналогичная картина наблюдается и с импортом, составившим по сравнению с 2023 годом 75,8 процента, а без учета влияния реэкспорта фактически был зафиксирован спад в размере 9,2 процента. Нет в этой стране денег для выплаты зарплаты, нет ни экспорта, ни импорта, нет даже товаров собственного производства для торговли с внешним миром. Есть один лишь реэкспорт!