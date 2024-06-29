В центре Еревана раздели индуса и сожгли его половой орган

В этот день, около 17:30, в отдел полиции ереванского района Эребуни поступили оперативные сведения о том, что в одном из домов на улице Нар-Доса два дня назад жестоко избили и подвергли пыткам иностранца.

Полицейские также выяснили, что вследствие произошедшего в медцентр «Ереван» пострадавший был госпитализирован в медцентр «Ереван», откуда с диагнозом «политравма» его доставили в университетскую больницу номер один имени Гераци.

Полицейские также установили личность пострадавшего: им оказался 43-летний гражданин Индии У. Кумар.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пострадавший Калдип Кумар Кашмир Лал с 24 июня снимает один из домов на улице Нар-Доса в центре армянской столицы.

Там же 25 июня в период с 00:05 по 01:00 некие Тинка и Мани, избили его, связали, подвергли сексуальному насилию, сожгли половой орган, засняли в обнаженном виде, отправили видео его родным и потребовали сумму в размере около 2000 долларов и пригрозили убить его, если им не пришлют выкуп.

Кроме того, злоумышленники они втащили из кармана его брюк 500 долларов, заперли в одной из комнат. После этого трое лиц по просьбе его родных, узнав о местонахождении пострадавшего, приехали и отвезли его в другое место.