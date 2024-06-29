Президент Сербии назвал войну неизбежной

Для мира наступают гораздо более трудные времена: грядет конфликт радикальной ливанской шиитской группировки «Хезболла» и Израиля, его почти невозможно избежать. Об том заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.

По его словам, это будет настоящим большим конфликтом, потому что за «Хезболлой» стоит Иран.

«ХАМАС - это тот, кто может объединить весь исламский мир с точки зрения деклараций, гуманитарной поддержки, но не прямого участия в конфликте. «Хезболла» - это конфликт [Израиля] с Ливаном, он вводит нас в большой конфликт на Святой земле, на всем Востоке, но также вовлекает весь Запад и весь Восток», – сказал Вучич.

Он напомнил, что еще 25 ноября 2021 года рассказал о наступающих сложных временах в Европе за три месяца до начала войны Украине и заявил, что из государственных деятелей, присутствовавших на зимних Олимпийских играх в Китае, только он и шейх Мухаммед были уверены, что на востоке Европы будет война.

«Он сказал: «Я ожидаю в июне», я назвал ему 1 марта. Я ошибся на семь дней», – добавил Вучич.

Говоря «о трудных временах, ожидающих мир», сербский лидер отметил, что «хотел бы ошибиться, и добавил, что готов в таком случае признать свою неправоту».