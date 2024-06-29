Зеленский: Нужно уничтожать российские истребители

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только за текущую неделю Россия применила против Украины более 800 корректируемых авиабомб. Он призвал западных партнеров увеличить поддержку Украины в виде современного оружия, чтобы уничтожать российскую боевую авиацию в местах ее базирования.

"Только за эту неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиационных бомб. Против наших городов и общин, против наших людей, против всего, что обеспечивает нормальность жизни", — говорится в телеграм-канале президента Украины.

По его словам, Украина нуждается в необходимых силах и средствах, чтобы уничтожать носители этих бомб, в том числе российскую боевую авиацию. "Нужен этот шаг", — подчеркнул украинский президент.

Российские КАБы – одна из самых больших проблем на фронте для Украины. По официальным данным, ежемесячно Россия использует 3200-3500 бомб для ударов по украинским городам, чтобы сделать их непригодными для проживания гражданских.

Теоретически КАБы можно сбивать (например, с помощью зенитно-артиллерийских комплексов Skynex), но для этого они должны покрывать всю линию боестолкновения. Но более эффективный способ противодействия – это уничтожение бомбардировщиков, аэродромов базирования и складов с КАБами.

Для системного решения вопроса КАБов Украине необходимо три элемента: самолеты F-16, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и достаточное количество комплексов Patriot.