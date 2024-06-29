В 2024 году российский флот планирует получить 12 новых военных кораблей и еще 38 малых кораблей. Это на два военных корабля больше, чем в прошлом году, и вдвое больше, чем среднегодовой показатель за предыдущее десятилетие. И на бумаге это на два военных корабля больше, чем планирует принять в этом году ведущий флот мира - ВМС США, говорится в материале The Telegraph.

На практике предполагаемый переломный год для строительства военных кораблей в России на самом деле больше похож на отмывание средств. За исключением подводных лодок, новые российские корабли небольшие, легко вооружены и оснащены потенциально ненадежным оборудованием, таким как морские двигатели, которые ранее россияне импортировали из Украины, а теперь собирают самостоятельно.

«Не менее страшным для Москвы является то, что военно-морские силы США и Китая неуклонно растут в тоннаже, поскольку большие новые корабли заменяют меньшие старые. Но российский флот идет в противоположном направлении. Меньшие новые корабли заменяют большие старые.

Во время холодной войны российский флот был настоящим морским флотом с амбициями развернуть надводные корабли и подводные лодки по всему миру. Надводные корабли включали массивные линейные крейсеры, а также эсминцы, фрегаты и даже авианосцы.

Но советская промышленность надводного судостроения потерпела крах вместе с Советским Союзом и так и не восстановилась. Самые большие корабли на российской службе - несколько линейных крейсеров, крейсеров и эсминцев и один старый авианосец - это советские остатки. И один из таких пережитков, крейсер «Москва», был потоплен украинскими противокорабельными ракетами в 2022 году.

Российской промышленности все еще удается строить большое количество больших подводных лодок. Но новые российские надводные корабли, как правило, являются патрульными кораблями, корветами и фрегатами водоизмещением всего несколько тысяч тонн, что делает их максимум в треть размером одного из примерно 70 эсминцев типа «Арли Берк» ВМС США.

Морские амбиции Москвы сократились вместе с ее кораблями. Все больше и больше российский флот является береговым», - пишет издание.