Зеленский сравнил потери на войне

Россия на Восточном и Северном фронтах теряет шесть военных погибшими на одного украинца. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистке The Philadelphia Inquirer, отвечая на вопрос, как Украина может преодолеть превосходство России в живой силе и вооружении.

"Действительно, у них гораздо больше людей, и действительно, мы больше заботимся о своих людях. Но сегодня на Восточном и Северном фронтах у нас один убитый украинец на шестерых россиян", - заявил Зеленский.