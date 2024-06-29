Депутат Бундестага в интервью haqqin.az призвал выдворить мигрантов-нахлебников

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 17:31

Почти ежедневно граждан ФРГ шокируют акты насилия, осуществляемые мигрантами из стран Ближнего Востока и Афганистана. Так, 31 мая 2024 года афганский беженец, просивший у властей Германии убежище, совершил нападение в Мангейме, убив полицейского Рувена Лаура и тяжело ранив критика исламизма Михаэля Штюрценбергера. Затем последовали жестокое избиение немецкого подростка в Гере, нападение группы мигрантов на выпускников школы в Бад-Эйнхаузене, в ходе которого восемнадцатилетний сириец до смерти забил ногами лежавшего на земле Филиппо Т…

Как пишут немецкие медиа, во всех случаях преступления совершают афганцы и сирийцы, возглавляющие «чарты» криминальной статистики ФРГ. Все это вызывает бурную реакцию со стороны общественности Германии, известных журналистов и деятелей культуры, развернувших широкие дебаты о необходимости немедленного прекращении иммиграции и депортации преступников в Сирию и Афганистан. Герберт Ройл, министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия, представляющий партию ХДС, заявил, что преступления, вызвавшие негодование немецкого общества, являются результатом «неудачной интеграции». «Возможно, интеграции вообще не будет, если людям будет разрешено приезжать в Германию в таком количестве», - предположил Ройл.

«Как только мигранты добираются до Германии, они получают высокий уровень поддержки на всю оставшуюся жизнь, могут без помех взять с собой членов семьи, - говорится в петиции, подписанной десятками общественных деятелей. - Таким образом, Германия является основной страной назначения мигрантов в Европе и, словно магнит, притягивает внутренних мигрантов из других принимающих стран. Федеральное правительство безответственно расширило эти стимулы, а также права мигрантов на пребывание, натурализацию и воссоединение семей. Эти и другие так называемые «факторы притяжения» необходимо немедленно устранить». По данным федерального Министерства внутренних дел ФРГ, в 2023 году более 30 процентов всех тяжелых преступлений совершили мигранты. Дело дошло до того, что Питер Хане, легендарный телеведущий, автор бестселлеров «Хватит быть смешным!» и «Конец веселого общества» обратился к канцлеру и президенту с призывом депортировать всех иностранцев, совершивших преступления, независимо от того, из какой именно страны они прибыли в Германию.

Однако бюрократия в ФРГ такова, что даже тех, кому было отказано в предоставлении убежища, очень сложно возвращать на их родину. В год властям ФРГ удается депортировать до 10 тысяч человек, причем главным образом просителей из Грузии, Северной Македонии, Турции и других стран, но только не из Ближнего Востока и Афганистана. Увы, сегодня в Германии уже никого не умиляют воспоминания о том, как в 2015 году канцлер Ангела Меркель настежь распахнула границы ФРГ для сирийских беженцев. Их встреча на немецкой земле напоминала восторженный прием соотечественников из ГДР после разрушения Берлинской стены. Тогда Меркель торжественно пообещала, что мигранты вольются в немецкое общество и честным трудом подымут экономику ФРГ на новые высоты. Увы, прошло совсем немного времени, и вместо рабочих бригад сирийцы, афганцы и другие мигранты сколотили банды, которые терроризируют именно те кварталы, в которых правительство Германии предоставило им и их семьям бесплатное жилье. По данным МВД ФРГ, за первые шесть месяцев 2024 года свыше четырех из каждых десяти подозреваемых в совершении тяжелых преступлений являются иностранцами. В СМИ попала информация о том, что крайне правая парламентская партия «Альтернатива для Германии», стремительно набирающая популярность за счет жестко антимиграционной политики, даже разрабатывала план депортации более миллиона мигрантов. Дошло ли немецкое общество до той грани возмущения преступностью мигрантов, чтобы начать массовую депортацию мнимых и реальных беженцев из Ближнего Востока? Отвечая на этот вопрос haqqin.az, Евгений Шмидт, депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», отметил, что пока нет ничего такого, что говорило бы о планах федерального правительства радикально менять миграционную политику.

«В условиях, когда 40 процентов преступлений совершают мигранты, уличные кражи, нападения мигрантов с ножами, групповые изнасилования стали чуть ли не обыденностью. Представить себе подобное еще 15 лет назад было просто невозможно, - сказал депутат Бундестага. - К этому следует добавить огромную массу людей, выдающих себя за беженцев, но на деле являющихся туристами-нахлебниками, которые просто доят социальную систему ФРГ. У этих людей нет абсолютно никаких оснований считаться беженцами. Однако выдворить их из страны очень сложно, а их содержание ложится тяжелейшей нагрузкой на социальную и финансовую систему страны». По мнению Евгения Шмидта, федеральное правительство Шольца будет вынуждено внести серьезные коррективы в миграционную политику, в противном случае голоса избирателей уйдут к партиям, выступающим против бесконтрольной миграции. «Мы наблюдаем это на примере выборов в Европарламент, где партии, настроенные антимигрантски, набрали солидный вес, - отметил депутат. – Таким образом, корректировка вполне возможна, однако о массовой депортации речь не идет». Говоря о позиции «Альтернативы для Германии», Шмидт отметил, что его партия предлагает сократить социальную и финансовую привлекательность для иностранцев, решивших пожить за счет немецких налогоплательщиков. Кроме того, «АдГ» предлагает содержать соискателей убежища в ФРГ и рассматривать их просьбы исключительно за пределами ЕС. Ибо это не только сэкономило бы Германии миллиарды евро, но и позволило бы отсечь любителей халявы, а заодно обеспечить безопасность на территории Евросоюза.