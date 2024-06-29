Зеленский предложил модель переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, на сегодняшний день он видит лишь одну модель – трехсторонний договор с посредниками, который задействовали по работе "зернового" коридора. Слова Зеленского приводит The Philadelphia Inquirer.

"Украина может найти модель, в которой можно находить решение. Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией. Они, в свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с нами, а затем соответствующее соглашение подписывать с РФ. И так оно сработало: два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция..." - пояснил президент.

Он отметил, что аналогичная модель применима и в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве – когда страны с разных континентов готовят решения по тому или иному кризису.

"А потом этот документ, если он устраивает Украину, также должен разбираться с представителями РФ. Пока у нас есть только такая модель", - резюмировал Владимир Зеленский.