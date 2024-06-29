Марк Войджер в интервью haqqin.az: «Мой бывший шеф за неограниченные удары Украины по России»

Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 17:52

Нет никакой конкретики в вопросе о том, как глубоко могут ударить вооруженные силы Украины американским оружием по территории России, отметил в беседе с haqqin.az известный американский политолог, эксперт по глобальной безопасности Марк Войджер, комментируя противоречивые заявления американских чиновников об условиях поставок Киеву вооружений из США. Отметим, что некоторые американские чиновники заявили, что Украина может использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих ее территорию из-за границы.

Как стало известно, ВСУ минимум один раз использовали его для нанесения удара по России, уничтожив ряд целей в приграничном Белгороде. Украинские и ряд европейских политиков призвали США снять еще больше ограничений и позволить Украине наносить ракетные удары по любой точке на территории Российской Федерации. В этой связи последние комментарии Белого Дома расценены американскими экспертами как «зеленый свет» Киеву нанести в ответ на трансграничное нападение на Харьков серию массированных ударов по целям в глубине России. Однако Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, заявил, что Соединенные Штаты считают допустимыми удары американским оружием только по тем российским войскам, которые дислоцированы на территории РФ, граничащей с Сумской областью Украины. Таким образом, до сих пор нет внятного заявления Белого дома о том, что ВСУ могут по своему усмотрению уничтожать цели не только в приграничных регионах, но и в любой точке России, включая Москву и Санкт-Петербург. Как отметил Войджер, противоречивые заявления чиновников американской администрации о дальности ударов могут иметь две причины.

«В Белом доме, - сказал он, - есть «ястребы», призывающие президента Байдена снять все ограничения на использования американского оружия, но есть и персоны типа Салливана, которые поддаются ядерному шантажу Путина и рекомендуют президенту проявлять сдержанность. Надо сказать, что Салливан сторонник того, чтобы давать ВСУ ровно столько оружия, сколько хватит для сдерживания наступления российской армии, но не для победы над РФ, которая, по мнению помощника президента по национальной безопасности, приведет к развалу России. Видимо, Салливан считает себя новым Киссинджером, поскольку его стратегической целью является поддержание баланса, который позволит Украине не проиграть войну, России не распасться, а Китаю - не дать заполнить образовавшийся в Азии вакуум. Но есть и другие члены американской администрации, такие как Майкл Карпентер, мой бывший босс в Центре Пенсильванского университета и экс-посол в ОБСЕ, который уже полгода является членом Совета безопасности США. Так вот, Карпентер, наоборот, за неограниченные поставки и право использования американского оружия ВСУ в полной мере. Таким образом, президент Байден находится под влиянием диаметрально противоположных точек зрения чиновников Белого дома». В то же время Марк Войджер не исключает, что разнобой в комментариях, связанных с отменой ограничений на использование украинцами американского оружия, является целенаправленной игрой Белого дома с тем, чтобы удерживать Кремль в состоянии неопределенности. «С самого начала войны в Украине американцы постоянно обозначали какие-то «красные линии», а потом сами же их переступали, - отметил эксперт. – То есть вначале американцы что-то запрещали ВСУ, а потом разрешали. В результате сейчас россияне не знают, где именно проляжет ограничительная черта в использовании против России высокоточного оружия дальнего радиуса действия, которую украинцы не посмеют переступить. К сожалению, поставки оружия и подготовка украинских пилотов для истребителей F-16 идут с запозданием. Этим пользуются в Москве, усиливая бомбардировки украинских позиций, в том числе трехтонными авиационными бомбами ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции. Не думаю, что использование этого чрезвычайно мощного боеприпаса каким-то особым образом изменит в пользу россиян картину войны. Напомню, что российские военные начали приспосабливать старые советские бомбы к возможности планирования и корректировки еще десять лет назад в Сирии. Да, это опасное оружие, против которого у Киева пока нет противодействия. Но украинские войска научились эффективно рассредоточиваться и максимально снижать ущерб от бомбардировок».