Что решил Израиль по палестинским банкам?

Глава Министерства финансов Израиля Бецалель Смотрич продлил срок действия разрешения, позволяющего сотрудничать с палестинскими банками на Западном берегу реки Иордан, пишет The Times of Israel со ссылкой на представителя министра.

Отмечается, что срок действия разрешения должен был истечь в конце июня 2024 года. Подобное сотрудничество позволяет израильским банкам обрабатывать платежи в шекелях за выплаты и услуги, в которых участвует палестинская администрация.

В свою очередь, глава Минфина США Джанет Йеллен отметила важность сохранения израильско-палестинских банковских отношений открытыми. Это позволит функционировать пострадавшим экономикам в секторе Газа и на Западном берегу.

Руководитель ведомства подчеркнула, что палестинская экономика в значительной степени зависит от этих отношений для обработки сделок в израильских шекелях.