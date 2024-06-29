Крупнейший турецкий холдинг начинает работу в Карабахе

Об этом заявил руководитель холдинга Demirören Йылдырым Демирорен в интервью Ахмету Хакану из турецкой газеты Hurriyyet. Он отметил, что холдинг Demirören «серьезно» инвестирует в Азербайджан.

После победы в Карабах е мы стали одними из первых холдингов, который принял решение инвестировать в развитие и восстановление этого региона и начали новые проекты в Карабах е.

«Мы продолжаем инвестировать не только в Турции, но и за рубежом, особенно в Азербайджане. Эти инвестиции способствуют экономике как нашей страны, так и братской страны. Но самое важное то, что эти инвестиции служат укреплению связей между нашей страной и братскими государствами. Это нас радует», — заявил Йылдырым Демирорен.

Он также рассказал, в какие сектора они вкладывают средства в Азербайджане.

«У нас есть важное международное сотрудничество в критических и стратегических секторах. Строительство, энергетика, логистика и, конечно же, медиа», — отметил Демирорен.