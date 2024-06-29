Турция введет в эксплуатацию 4 ядерных реактора к 2028 году. Это обеспечит 10 процентов потребностей в энергии. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Министр сообщил, что Турция впервые в своей истории начнет производство ядерной энергии. Он отметил, что проект «Столетие Турции» станет веком, в котором страна положит конец зависимости от внешних источников энергии.

«Мы добьемся этого в области энергетики и горнодобычи за 30 лет. Каждый день нам необходимо топливо, чтобы заправить 2,5 миллиона автомобилей. Мы импортируем 67 процентов нашей энергии. Мы должны положить конец этой зависимости.