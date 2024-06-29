Турция начинает совместный нефтяной проект с Азербайджаном заявление министра
Турция введет в эксплуатацию 4 ядерных реактора к 2028 году. Это обеспечит 10 процентов потребностей в энергии. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.
Министр сообщил, что Турция впервые в своей истории начнет производство ядерной энергии. Он отметил, что проект «Столетие Турции» станет веком, в котором страна положит конец зависимости от внешних источников энергии.
«Мы добьемся этого в области энергетики и горнодобычи за 30 лет. Каждый день нам необходимо топливо, чтобы заправить 2,5 миллиона автомобилей. Мы импортируем 67 процентов нашей энергии. Мы должны положить конец этой зависимости.
Открытие Кабара в 2021 году является крупнейшим открытием на суше за всю историю страны. Мы добываем 45 тысяч баррелей нефти в сутки в Кабаре. До конца года мы увеличим количество существующих скважин в Кабаре с 41 до 95. Мы стремимся достичь добычи в 100 тысяч баррелей в день. Планируем достичь этого к концу года.
Кабар в прошлом был регионом, связанным с терроризмом. После очищения от терроризма Кабар стал для нас областью нефтяной разведки.
У нас есть партнерские нефтяные проекты не только в Турции, но и в Басре, Северном Ираке и Азербайджане. У нас также есть новые проекты в Ливии, Сомали, Алжире и Азербайджане», — заявил министр.