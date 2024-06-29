Подозрительные объекты в небе над Израилем

Израильские военные зафиксировали проникновение в воздушное пространство страны нескольких "подозрительных целей" со стороны Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, из-за угрозы атаки в окрестностях населенного пункта Мером-Голан на севере страны объявлялась воздушная тревога. По меньшей мере один начиненный взрывчаткой беспилотник упал в этом районе.

Кроме того, был зафиксирован обстрел с ливанской территории в направлении населенного пункта Бейт-Гилель. Один снаряд упал в незаселенной местности. Сообщений о пострадавших или причиненном ущербе не поступало, проинформировали в армии.