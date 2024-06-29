Лидер президентской гонки Ирана Масуд Пезешкиан запретил у себя дома говорить на фарси. Об этом он рассказал в интервью иранским СМИ, отрывок которого распространился в соцсетях.

На вопрос журналиста: «Вы курд или турок?» Пезешкиан ответил: «Я родился в Азербайджане, мои родители азербайджанцы. А своим детям я даже запрещал говорить дома на фарси, мы всегда говорили на азербайджанском».

В Иране на внеочередных президентских выборах в лидеры гонки вышли реформатор Масуд Пезешкиан (42,32%) и консерватор Саид Джалили (39,51%). Второй тур намечен на 5 июля.