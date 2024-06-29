В Азербайджане изменилась цена на бензин марки AИ-92.

Согласно информации, цена на 1 литр бензина марки AИ-92 выросла до 1,10 маната.

Отметим, что литр бензина марки AИ-92 в Азербайджане до этого стоил 1 манат. Цена на бензин марки AИ-92 регулируется Тарифным (ценовым) советом. Цены на другие марки бензина зависят от их рыночной стоимости.