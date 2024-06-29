Новая цена на бензин марки АИ-92 обновлено 20:21
В Азербайджане изменилась цена на бензин марки AИ-92.
Согласно информации, цена на 1 литр бензина марки AИ-92 выросла до 1,10 маната.
Отметим, что литр бензина марки AИ-92 в Азербайджане до этого стоил 1 манат. Цена на бензин марки AИ-92 регулируется Тарифным (ценовым) советом. Цены на другие марки бензина зависят от их рыночной стоимости.
*** 20:04
В ближайшие часы будут пересмотрены цены на бензин марки А-92 и дизельное топливо. Об этом haqqin.az стало известно из источников, близких к правительству.
Ожидается повышение цен на указанные выше виды горючего.