SOCAR о новой цене на бензин марки АИ-95

Завершаются работы по начальному этапу реконструкции и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева в целях доведения продукции, производимой на перерабатывающем комплексе SOCAR, до стандартов Евро-5. Об этом сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана.

Так, завершены работы по строительству установок для производства дизеля и бензина, введен в эксплуатацию ряд общезаводских и технологических объектов. В результате проведенных работ бензины марок АИ-92 и АИ-95, выпускаемые на заводе, уже доведены до стандартов Евро-5.

Таким образом, внутренний спрос на бензин марки АИ-95, удовлетворяемый с 2014 года по настоящее время за счет импорта по мировым ценам, будет обеспечиваться за счет внутреннего производства.

Стоимость 1 литра бензина марки АИ-95 отечественного производства, соответствующего показателям качества Евро-5, с 15 июля 2024 года составит 1,60 маната, снизившись на 40 копеек в соответствии с конъюнктурой рынка.