30 июня 2024 года, Баку – Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL впервые в своей истории начнет регулярные рейсы в Карабах . Так, с 13 июля авиакомпания будет выполнять регулярные полеты из Баку в Физули и обратно.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам.

Стоимость билета по маршруту в одну сторону составляет 78 манатов. В цену входит ручная кладь до 10 кг и багаж до 23 кг. Билеты скоро будут доступны на сайте AZAL.

Отметим, что, согласно решению коллегии Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, с учетом социальных аспектов маршрута Баку - Нахчыван - Баку, стоимость авиабилетов по этому направлению осталась неизменной для граждан Азербайджанской Республики, а для иностранных граждан будет определяться в соответствии с коммерческими условиями.