Евро-2024: Англия с трудом обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал

Третьим участником четвертьфинальной стадии на чемпионате Европы по футболу в Германии стала сборная Англии.

В Гельзенкирхене англичане в дополнительное время обыграли Словакию – 2:1.

На 25-й минуте Иван Шранц вывел словаков вперед. Англии удалось сравнять счет лишь в добавленное время. На 95-й минуте Джуд Беллингем спас родоначальников футбола от поражения. А на 1-й минуте дополнительного времени Харри Кейн забил победный гол.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией.

Сегодня в 23:00 начнется матч Испания – Грузия.