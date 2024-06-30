Во Франции лидируют правые. Макрон призывает объединиться против них

Партия правых «Национальное объединение» (RN) лидирует по предварительным итогам первого тура выборов в Национальную ассамблею (французский парламент), следует из результатов экзитполов. Об этом пишут зарубежные СМИ.

Так, по подсчетам аналитиков Elabe для BFM TV, RN набирает 33% голосов. Второе место занимает созданный после роспуска парламента «Новый народный фронт» с 28,5% голосов. Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» замыкает тройку лидеров с 22% голосов.

После публикации предварительных итогов первого тура выборов в парламент французский президент Эммануэль Макрон в заявлении AFP призвал избирателей заблокировать ультраправую партию «Национальное объединение» (RN) во втором туре, который состоится 7 июля, передает BFM TV.

Для этого нужно «широкое собрание явных демократов и республиканцев», заявил он.

По прогнозам Elabe, «Национальное объединение» получит от 260 до 310 мест в Национальной ассамблее, то есть потенциально партия может получить большинство в парламенте (289 депутатов). «Новый народный фронт» может получить от 115 до 145 мест, а партия Макрона — от 90 до 125 (на сегодняшний день у нее было 245 мест).